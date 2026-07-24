Максим Ликсутов: Технологии ИИ внедряются на производстве продуктов питания для московских больниц

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о ежедневном производстве московским предприятием десятков тысяч готовых блюд для пациентов государственных медучреждений столицы. Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, обеспечить гарантию качества продукции позволяет внедренное на площадке ИИ-решение.

«По поручению Сергея Собянина город поддерживает развитие высокотехнологичных производств. В столице не только системно создается качественная промышленная инфраструктура, но и активно внедряются современные технологии. Использование искусственного интеллекта и машинного зрения на одном из пищевых предприятий сократит затраты человеческих ресурсов на контроль процессов и обеспечит высокое качество поставок в московские больницы», - отметил заммэра, уточнив, что успешное тестирование решения позволит масштабировать такой подход на отрасль в целом.

Один из поставщиков продуктов питания для города компания «Лойс-Бокс» каждый день выпускает десятки тысяч готовых блюд. Их поставляют в государственные медучреждения Москвы. Производственно-логистический комплекс стал площадкой пилотного внедрения машинного зрения. Теперь ИИ круглосуточно сканирует кадры с видеокамер. При этом нарушения выявляются в считанные секунды. Благодаря мгновенному реагированию системы ситуацию успевают исправить до того, как готовые блюда увезут из цеха.

В пресс-службе предприятия подчеркнули, что за выполнением норм СанПиН на производстве следят и люди, и «цифровой инспектор». Это обеспечивает гарантию высочайшего уровня качества для пациентов московских больниц.

Разработкой системы занималась столичная компания «АйТи Империал». В планах — масштабирование технологии и на другие площадки в Москве. Как рассказала заместитель генерального директора ИТ-компании Анна Багдасарян, специалистов по качеству и санитарному контролю не заменяют полностью, оптимизируя человеческий труд там, где это возможно.

«Для нас было важно создать не просто систему видеоаналитики, а отраслевое решение, учитывающее специфику российского пищевого производства», - уточнили в компании.

Напомним, Москва является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. В городе каждый день приступают к работе около 150 новых высокотехнологичных предприятий. Столичным производителям полагаются более 20 эффективных мер поддержки. Сюда входят программа компенсации процентов по инвестиционным кредитам и другие инструменты.