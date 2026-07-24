Максим Ликсутов: Резидент ОЭЗ Москвы создал набор для изучения фотоники и оптики

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о разработанном в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» лабораторном наборе для изучения методов оптической спектроскопии. В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы уточнили, что он позволяет учащимся вузов развивать исследовательские навыки в области фотоники и оптики.

«Подготовке инженерных кадров и популяризации современной промышленности в ОЭЗ Москвы уделяется особое внимание. Резиденты площадки производят цифровое учебное оборудование, образовательные наборы, интерактивные комплексы, решения для инженерных и робототехнических классов», - отметил заммэра.

Он добавил, что при помощи нового лабораторного набора студенты могут сами собрать прибор для исследования спектрального состава источников света. В результате учащиеся закрепят теоретические знания и получат практические навыки работы.

Разработку новинки обеспечили компания-резидент ОЭЗ Москвы «Лассард» и ученые Российского технологического университета — МИРЭА. Все оптико-механические изделия набора разработал и произвел резидент столичной ОЭЗ. При этом учебно-методические материалы созданы преподавателями вуза. Практикум будет полезен для студентов, обучающихся по направлениям «Приборостроение», «Лазерная техника и лазерные технологии», «Электроника и наноэлектроника».

В 2025 году компания разработала решение «Лазерный класс». Его используют в образовательных учреждениях, обучая высококвалифицированных операторов станков с числовым программным управлением и сварщиков.

Продукцию резидента можно найти в электронном онлайн-каталоге ОЭЗ «Технополис Москва». Там можно узнать больше об изделиях компании и связаться с ней напрямую. Напомним, компания «Лассард» выпускает лазерное оборудование и оптомеханические изделия. Их поставляют во все регионы России, чаще всего в такие, как Свердловская, Удмуртская Республики, Ярославская и Ленинградская области, а также Пермский край.

Этот год для особой экономической зоны «Технополис Москва» стал юбилейным - 20 лет со дня основания. Сегодня это ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России. Десять площадок ОЭЗ занимают в целом 430 гектаров. Там локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий. Они работают по таким стратегическим направлениям, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника.