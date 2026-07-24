«Мосбилет» перечислил три московских музея, посвященных поэтам Серебряного века. Фото: мос.ру

В столичных музеях можно познакомиться с творчеством и биографией выдающихся мастеров Серебряного века. Там открыты постоянные выставки с уникальными экспонатами, проводятся тематические лекции, встречи и мастер-классы. Приобрести билеты на выставки можно в сервисе «Мосбилет».

Так, в Москве можно наведаться в Государственный музей Владимира Маяковского. Посетители смогут открыть для себя поэта, придя в пространство, где жил Маяковский и его семья.

«На данный момент именно площадки в Студенецком переулке и на Красной Пресне являются единственными в России, где можно увидеть подлинные вещи и редкие экспонаты, связанные с Маяковским», - рассказал замдиректора по музейной деятельности Государственного музея В.В. Маяковского Тимур Хайрулин.

Еще одной знаковой личностью Серебряного века является Марина Цветаева. Ее мемориальная квартира находится в районе Арбат, в Борисоглебском переулке. В экспозиции можно увидеть зеркало, бусы, портрет Цветаевой и даже ее кофейную чашку.

«Личное пространство, которое человек обустраивает для себя, по своему вкусу и надобностям, - это продолжение его личности. Придя в гости и окинув взглядом дом хозяина, мы можем составить первое впечатление о нем. Мемориальный музей всегда старается сохранить отпечаток личности, когда-то согревшей своим присутствием эти стены. Это возможность “прийти в гости”», - отмечает старший научный сотрудник Дома-музея Марины Цветаевой Наталья Шаинян.