Росгвардейцы задержали москвича, избившего собственную пожилую мать Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в нанесении побоев пенсионерке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве.

Инцидент произошел накануне в квартире на Строгинском бульваре. Правоохранители обнаружили 79-летнюю избитую женщину в подъезде жилого дома. На место была вызвана бригада скорой.

Задержан москвич, избивший собственную пожилую мать в Строгино

Установлено, что пенсионерку избил ее сын. У женщины диагностирована черепно-мозговая травма. Нарушитель, а именно 51-летний москвич, задержан. Мужчина был пьян. Свой поступок он пока не прокомментировал. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как KP.RU писал ранее, на северо-востоке Москвы росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который стрелял из травматического пистолета из окна многоквартирного жилого дома. Пострадавших нет.