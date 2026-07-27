На торги выставили крупное нежилое помещение в Тверском районе Москвы

Помещение для бизнеса в Тверском районе столицы по адресу: Долгоруковская улица, дом 33, строение 3

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов сообщил о выставленном на городские торги помещении для бизнеса в Тверском районе столицы по адресу: Долгоруковская улица, дом 33, строение 3.

«Открытые торги по реализации городской недвижимости дают бизнесу доступ к привлекательным объектам в разных районах Москвы, включая центр мегаполиса. В Тверском районе на аукцион выставлено нежилое помещение свободного назначения на Долгоруковской улице площадью 254,2 квадратного метра. Оно расположено на втором этаже, что удобно для организации офиса или образовательного центра. Прием заявок на участие в торгах завершится 6 августа, а аукцион пройдет 18 августа в электронной форме. Такой формат обеспечивает равные условия и прозрачность сделки для всех участников», — отметил Пуртов.

Аукцион пройдет на электронной площадке «Росэлторг». Участникам нужно заранее позаботиться о регистрации и наличии усиленной квалифицированной электронной подписи. Помещение продает Департамент городского имущества Москвы.

Столица выставляет на торги разное имущество. Его можно увидеть в разделе «Торги Москвы» на Инвестиционном портале. Там собрана вся важная информация о лотах, в том числе фотографии, документация, а также условия и форма продажи.

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