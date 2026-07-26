В Хабаровском крае заболеваемость гепатитами снизилась в полтора раза

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края

За первые 6 месяцев 2026 года в Хабаровского крае крае зафиксировано 182 случая гепатитов В и С. Это в 1,5 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

В региональном Минздраве отметили, что за 2025 год терапию препаратами прямого противовирусного действия получили 1 026 человек, а успешно завершили курс 999 пациентов. Показатель излечения от гепатита С достиг 97,3 %.

Особенно важно, что лечение стало доступнее: терапия проводится в амбулаторных условиях и дневных стационарах. Кроме того, с 2023 года 38 детей с хроническим гепатитом С прошли курс лечения за счёт фонда «Круг добра» — это значит, что помощь получают даже самые маленькие пациенты.

«Успехи стали возможны благодаря системной работе в рамках федерального проекта "Борьба с гепатитом С» президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», а также расширению доступа к терапии», — подчеркнули в краевом минздраве.

Врачи напоминают: гепатит легче предупредить, чем лечить. И здесь у жителей края есть надёжный щит — вакцинация от гепатита В, которая в России проводится новорождённым уже три десятилетия.

«Каждый житель края может бесплатно привиться в поликлинике по месту жительства», — пояснила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Хабаровского края и ДФО, главный врач Центра «Анти-СПИД» Анна Кузнецова.

До 2030 года медики региона намерены спасти не менее 98 тысяч жизней от этого социально значимого заболевания.