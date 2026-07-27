Собянин: силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны были уничтожены три беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом градоначальник написал в мессенджере «Макс».

«Силами ПВО Минобороны уничтожены три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в публикации.

Накануне средства ПВО отработали по большему числу целей. В Министерстве обороны РФ уточнили, что в период с восьми утра до восьми вечера по московскому времени были перехвачены 146 украинских дронов самолетного типа.

Беспилотники удалось нейтрализовать в разных уголках страны. В список регионов, над которыми сбили БПЛА, вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская, Тульская и Тюменская области.