В центре Москвы на час перекроют движение из-за киносъемок Фото: Андрей МИРЕЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Москве 28 июля временно ограничат движение на нескольких улицах из-за проведения киносъёмок. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В районе Стандартной улицы перекрытия будут действовать с 9:00 до 15:00, но каждое ограничение продлится не более пяти минут. Транспорт не сможет проехать на участке от дома 25а по Стандартной до пересечения с Путевым проездом, а также на самом Путевом проезде от дома 50 до дома 2 по Стандартной улице.

Помимо этого, в тот же день с 11:00 до 13:00 закроют для движения участок улицы Куусинена от дома 13 до дома 19, корпус 3. Там перекрытие будет ещё короче – не более трёх минут. Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные неудобства, чтобы не попасть в заторы.