В парке «Крылатские холмы» открылась скилл-зона для горных велосипедистов

Пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы

В парке «Крылатские холмы» заработала скилл-зона – учебно-тренировочная площадка, на которой можно отрабатывать навыки катания на горном велосипеде. Она состоит из грунтовых дорожек, деревянных конструкций и препятствий из природных материалов, имитирующих реальные маршруты по пересеченной местности.

«Олимпийская велотрасса строилась как площадка для соревнований международного класса и тренировок спортсменов-экспертов. Новая МТБ-трасса также соответствует требованиям соревнований любого уровня», - подчеркнула первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Мария Дерунова.

Она добавила, что специально для начинающих велосипедистов были созданы учебные трассы: шоссейная и скилл-зона МТБ. В результате в парке «Крылатские холмы» обеспечили полноценную среду для тренировок. Там можно обучать спортсменов с нуля до самого высокого уровня.

Площадку оснастили разными элементами, позволяющими развивать основные навыки управления горным велосипедом. На ней обустроили два маршрута общей длиной около 500 метров.

Для отработки набора скорости без педалирования и правильного положения тела в поворотах разместили учебный памп-трек и радиусные виражи. В целом на трассе находятся 13 препятствий.

Руководитель подрядной организации ООО «Федераль» Александр Кокшаров назвал скилл-зону отличным местом для семейного досуга на велосипедах и первой тренировочной площадкой для новичков в мире велоспорта.

Как пояснил исполнительный директор Федерации велосипедного спорта в Москве Сергей Дышаков, спортивный парк «Крылатские холмы» является уникальным спортивным сооружением. Его особенность - мультифункциональность. В одном месте собрано все необходимое: олимпийская велотрасса, специализированные детские трассы, трассы для маунтинбайка и шоссейного велоспорта. Важно, что парк ориентирован на посетителей всех возрастов и социальных групп.

По словам тренера-преподавателя ГБПОУ «Московское училище олимпийского резерва» Элеоноры Аветисян, для детей такая трасса будет огромным шагом вперед. Там находятся: каменные секции, памп-трек, деревянные элементы и разные препятствия для безопасного освоения технических навыков, необходимых в кросс-кантри.

«Крылатские холмы» известен как спортивный парк с площадками для тренировок и соревнований высокого уровня по шоссейному и МТБ-велоспорту. Там есть и прогулочные зоны.