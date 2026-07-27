Ефимов: Город построил и реконструировал 18 детсадов и школ в НАО за пять лет

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства

Глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о построенных и реконструированных в Новомосковском округе столицы образовательных учреждениях.

«Развитие современной инфраструктуры, позволяющей каждому ребенку получать необходимые знания в комфортных условиях, – одно из ключевых направлений Адресной инвестиционной программы Москвы. Современные объекты образования возводятся на территории всей столицы, в зависимости от потребностей каждого района. С 2021 года в Новомосковском административном округе за счет средств городского бюджета построили и реконструировали 18 школ, детских садов и учебный комплекс», - отметил заммэра.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы, они рассчитаны более чем на восемь тысяч мест.

Новые детсады и школы построены и реконструированы для жителей таких районов, как: Внуково, Коммунарка, Филимонковский и Щербинка.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров пояснил, что в числе построенных и реконструированных за последние 5,5 года сооружений, насчитывается 10 школ и учебных корпусов.

«Новые здания рассчитаны более чем на 6,6 тысячи учащихся. Все объекты соответствуют высоким требованиям, предъявляемым к столичным учебным заведениям», - рассказал глава ведомства.

Он добавил, что за 2025 год обеспечили ввод двух современных школ в районах Щербинка и Коммунарка. В совокупности там 1500 мест. Для детей открыли медиатеки, ИТ-полигоны, лабораторно-исследовательские комплексы, спортзалы и многое другое.

О том, как развиваются Троицкий и Новомосковский округа Москвы, ранее рассказал Сергей Собянин.