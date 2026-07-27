Московский курс по бережливым технологиям вошел в программу «Креативный код. Россия»

Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Обучающий блок специального направления «Бережливые технологии» национальной программы развития малого и среднего бизнеса «Креативный код. Россия» пополнился дистанционным курсом «Свое дело: новый уровень». Это позволит предпринимателям со всей страны освоить практические инструменты, помогающие повысить производительность труда и увеличить прибыль.

«Москва сегодня разрабатывает уникальные образовательные модули и программы для предпринимателей, и особенно важно, что они отвечают тем направлениям, которые находятся в фокусе внимания Минэкономразвития России. Это повышение производительности труда, внедрение принципов бережливого производства, развитие управленческих компетенций бизнеса. Мы благодарны Правительству Москвы за то, что этот трек стал доступен не только столичным предпринимателям», - сказала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Она добавила, что уже сейчас есть позитивные отклики на этот модуль от подавших заявку на участие в программе “Креативный код. Россия”.

Авторы курса - столичные Департамент экономической политики и развития и Департамент предпринимательства и инновационного развития, АНО «Мосстратегия» и ГБУ «Малый бизнес Москвы».

«Курс “Свое дело: новый уровень” уже прошли свыше 800 московских предпринимателей. Программа знакомит с принципами бережливого производства, учит выявлять потери и оптимизировать бизнес-процессы», - отметила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Заммэра сообщила, что в основе — методология проекта “Производительность труда”, уже доказавшая эффективность на предприятиях Москвы.

«Теперь этот опыт будет масштабирован на всероссийском уровне: курс вошел в национальную программу «Креативный код. Россия» и стал доступен бизнесу в других регионах страны», — подчеркнула Багреева.

Образовательную программу разработали для предпринимателей, желающих вывести свою компанию на новый уровень благодаря повышению эффективности внутренних процессов. Программа заточена под задачи малого и среднего бизнеса.

Цель нацпрограммы «Креативный код. Россия» — обеспечить российским компаниям возможности для адаптации бизнеса и поиска новых решений в условиях структурных изменений в экономике. Направление «Бережливые технологии», партнером которого выступило Правительство Москвы, объединяет образовательные решения, позволяющие предпринимателям повышать эффективность бизнеса.