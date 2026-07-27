В Москве объявлен жёлтый уровень опасности из-за грозы Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Во вторник, 28 июля, в столице объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за приближающейся грозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, предупредив москвичей о возможных капризах погоды. По прогнозам синоптиков, неблагоприятный период продлится с 9 утра до 9 вечера.

Днём в городе местами ожидаются сильные ливни, грозовые разряды и порывистый ветер, скорость которого может достигать 15 метров в секунду. Такие условия способны создавать неудобства для пешеходов и автомобилистов, а также повышают риск падения деревьев и рекламных конструкций. Аналогичное предупреждение действует и для всего Подмосковья, поэтому жителям области тоже стоит быть внимательными.

Специалисты рекомендуют по возможности оставаться в помещении, не парковать машины под деревьями и слабоукреплёнными сооружениями, а также избегать открытых пространств во время грозы. Держите зонты наготове, но помните, что с ними опасно находиться вблизи линий электропередач. Спасатели приведены в режим повышенной готовности для оперативного реагирования на любые последствия непогоды.