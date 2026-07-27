На западе Москвы задержан иностранец за нападение на контролера Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

На западе Москвы возбуждено уголовное дело против иностранца, который напал на контролёра и помешал ему проверить оплату проезда у пассажиров. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета. Инцидент произошёл 17 июля, когда сотрудник ГКУ «Организатор перевозок» пресекал безбилетный проезд одного из пассажиров.

В разгар проверки в ситуацию вмешался посторонний мужчина, который не имел никакого отношения к нарушителю. Он начал мешать контролёру выполнять свои обязанности, хотя прекрасно осознавал, что перед ним представитель власти при исполнении. Вместо того чтобы уйти, злоумышленник применил физическую силу к сотруднику, за что теперь ему грозит серьёзное наказание.

Кунцевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Следователи уже провели с фигурантом все необходимые процедуры и предъявили ему официальное обвинение. Теперь мужчине грозит крупный штраф либо реальный тюремный срок.

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