Владислав Овчинский приглашает москвичей на завод, где рождаются дома

Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики.

В Москве 1 августа в рамках месяца градостроительства, приуроченного к 70-летию Дня строителя, пройдет экскурсия на роботизированный завод модульного домостроения «МонАрх». Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, участников ждет полное погружение в процесс создания современных жилых модулей. Гости увидят, как инновации делают жилье качественнее, а темпы возведения зданий ускоряются.

Маршрут экскурсии построен так, чтобы посетители проследили весь цикл создания будущей квартиры. Все начинается в арматурном цехе, где вяжут каркасы, затем конструкции проходят этап бетонирования и сушки. Но самое интересное ждет на участке сборки: здесь бетонные формы превращаются в полноценные помещения — с окнами, дверями, разведенной электрикой и сантехникой.

«Во время экскурсии участники смогут своими глазами увидеть, как роботизация, автоматизация и цифровой контроль качества меняют привычный процесс возведения зданий. Такой формат помогает лучше понять, почему модульное домостроение становится одним из самых перспективных направлений развития отрасли, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики. - Так, недавно завершили строительство второго крупномодульного дома по программе реновации: новостройку на Профсоюзной улице возвели за восемь месяцев из готовых модулей».

Организаторы позаботились о полном комфорте участников. Для них будет организован трансфер от станции метро до предприятия и обратно, а также бесплатный обед в заводской столовой. Важное условие: за два дня до мероприятия необходимо подтвердить свое участие, чтобы организаторы могли скорректировать количество мест.