Ефимов: На востоке Москвы построили 17 объектов образования за последние пять лет

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о построенных на востоке столицы детсадах и школах. Всего в них насчитывается более 3,8 тысячи мест.

«В Восточном административном округе столицы за пять лет возвели 17 объектов образования, и развитие социальной инфраструктуры здесь продолжается. Так, в районе Метрогородок на Открытом шоссе завершается строительство детского сада на 250 мест», - отметил заммэра.

Он уточнил, что сейчас ведутся пусконаладочные работы. Трехэтажное здание переменной этажности площадью почти шесть тысяч квадратных метров расположено на участке площадью около 0,9 гектара.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса, после завершения строительства детский сад передадут в городскую систему образования.

Фасады здания с вентилируемой системой облицованы бетонной плиткой нескольких оттенков, в основном природных, например, теплый бежевый, терракотовый, сдержанный графитово-серый.

В Департаменте градостроительной политики столицы пояснили, что планировку в детсаду сделали так, чтобы разделить группы, обеспечить максимальный комфорт и безопасность детей.

«Там есть собственный пищеблок, а для физического развития - бассейн. Групповые ячейки распределены по этажам с учетом возраста детей», - рассказали в ведомстве.

Кроме того, в здании разместили физкультурный зал с кладовой для инвентаря, а также музыкальный зал с акустической отделкой для занятий и праздников.

Для каждой группы обустроили раздевалку, просторную игровую и буфетную комнаты. Особое внимание уделили удобству для маломобильных посетителей. Например, входы в здание сделали без перепадов высот.

Вокруг детсада проведут благоустройство. У каждой из десяти групп будет отдельная игровая площадка. Там разместят теневые навесы. А еще обустроят общую спортивную зону с покрытием из резиновой крошки и рулонного газона. На участке проложат пешеходные дорожки, а также выделят место для хранения колясок и велосипедов. Во время озеленения высадят газоны, деревья, кустарники. Как пояснили в Градостроительном комплексе Москвы, благодаря этому появится естественный барьер от уличного шума.

На востоке столицы построен детсад с бассейном. Об этом ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.