В Московском регионе в начале августа ожидается тепло без дождей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Начало августа в Московском регионе порадует жителей тёплой и сухой погодой без осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, ссылаясь на последние прогностические данные. По словам синоптиков, в субботу, 1 августа, при переменной облачности и слабом ветре дождей не ожидается.

Ночные температуры в столице и Подмосковье составят от 12 до 17 градусов тепла, а днём воздух прогреется до плюс 24–29 градусов. Такая погода будет комфортной для прогулок, поездок на природу и дачных работ. При этом атмосферное давление будет расти, что обеспечит устойчивую ясную погоду.

Практически без осадков пройдёт и последний день июля – пятница, 31-е число. Ночью столбики термометров покажут от 13 до 18 градусов выше нуля, а днём – от плюс 22 до плюс 27 градусов. Синоптики заверили, что неделя завершится солнечными тёплыми выходными, которые порадуют всех, кто соскучился по летнему теплу.