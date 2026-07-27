Убийц трёх членов семьи из Снегирей посадили на 16-18 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Подмосковье приговорил четырёх мужчин к длительным срокам заключения за тройное убийство, совершённое почти 20 лет назад в посёлке Снегири. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Московской области. Двоим фигурантам назначено по 16 лет лишения свободы, ещё двое получили 17 и 18 лет строгого режима соответственно.

По данным следствия, в сентябре 2005 года злоумышленники с целью разбоя проникли через окно подвала в частный дом местного предпринимателя. На шум спустился глава семейства, затем его зять и дочь – всех троих жестоко избили руками, ногами и битой. Мужчины скончались на месте от полученных травм, девушка умерла спустя несколько часов в больнице. Преступники пощадили только двух детей и бабушку, после чего забрали деньги и мобильные телефоны и скрылись.

Долгие годы следствие не могло выйти на след убийц, однако весной 2024 года следователи регионального СК вернулись к архивному делу. В числе вещественных доказательств сохранились пять капроновых колготок с прорезями для глаз, которые отправили на экспертизу. Современные методы ДНК-анализа позволили установить совпадения по четырём лицам, после чего началась работа по их розыску совместно с сотрудниками уголовного розыска.

Спустя 19 лет всех четверых задержали при силовой поддержке Росгвардии по местам жительства в Московском регионе. Пятый соучастник уже находился под следствием по другому делу в столице, но уголовное преследование в отношении него приостановили. В ходе расследования провели более 40 допросов и очных ставок, обыски, а также 15 различных экспертиз – генетическую, баллистическую, почерковедческую и другие. У одного из обвиняемых изъяли травматический пистолет, переделанный под боевое оружие. Все фигуранты ранее неоднократно привлекались к ответственности за имущественные преступления. Отбывать наказание осуждённые будут в колонии строгого режима.