В «Лосином острове» заметили редчайшего подорлика Фото: нацпарк «Лосиный остров»

В национальном парке «Лосиный остров» замечен большой подорлик – редкая хищная птица, занесённая в Красную книгу России. Об этом сообщается в Telegram-канале нацпарка. Сотрудники научного отдела зафиксировали величественного хищника в Мытищинском лесопарке, его размах крыльев достигает 180 сантиметров, а масса взрослой особи может доходить до 3,2 килограмма.

Как пояснили в парке, большой подорлик предпочитает смешанные леса рядом с обширными водными угодьями. Именно Верхнеяузский водно-болотный комплекс, расположенный на территории «Лосиного острова», привлёк представителя этого вида своими идеальными условиями для охоты и гнездования. Появление редкого хищника служит важным индикатором экологического благополучия всей территории.

Директор национального парка Ольга Шульгина отметила, что каждая встреча с редким видом становится ценным вкладом в мониторинг биоразнообразия. По её словам, такие данные помогают специалистам оценивать устойчивость экосистем и эффективность работы по охране особо охраняемой природной территории. Наблюдение за подорликом продолжится, чтобы получить больше информации о его поведении и возможном гнездовании.