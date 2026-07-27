Чёрная вдова не приживётся: биолог успокоил москвичей насчёт нашествия каракуртов

Биолог Глазков: «Черные вдовы» массово заселить Московский регион не смогут Фото: Shutterstock.

Массового заселения Московского региона ядовитыми пауками каракуртами, известными как «чёрные вдовы», ожидать не стоит. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков. По его словам, этих членистоногих уже несколько лет замечают в столице и Подмосковье, куда они попадают с поставками фруктов из южных регионов, а также переносятся ветром на расстояния до 500 километров.

Однако о массовом засилье речи не идёт, поскольку неизвестно, сможет ли вид постоянно размножаться в столичном климате или это лишь сезонное явление. Каракурта легко идентифицировать – это чёрный паук с блестящим телом и красными пятнами на брюшке, которые с возрастом могут темнеть. Специалист отметил, что других крупных чёрных пауков в регионе нет, поэтому его можно узнать даже без характерного рисунка.

Каракурт ядовит, но нападает на человека только при опасности – если его придавить или случайно засунуть палец в гнездо. Самки агрессивнее самцов и после спаривания съедают партнёров. При встрече с пауком эксперт советует не приближаться ближе метра, не давить и не трогать его, а если он заполз на тело – дождаться, пока уползёт, или аккуратно снять палочкой. В случае укуса необходимо немедленно обратиться к врачу.

Помимо каракурта, в регионе уже более пяти лет живёт и размножается паук-оса (аргиопа), который селится на дачных участках и уничтожает мух и комаров. Если его не провоцировать, он совершенно безопасен и даже полезен для огорода. Глазков подчеркнул, что каракурт остаётся единственным по-настоящему опасным пауком в Московской области, но массовой экспансии ждать не стоит.