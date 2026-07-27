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НовостиПроисшествия27 июля 2026 15:42

В центре Москвы арестован мужчина за зверское избиение незнакомца

Суд арестовал обвиняемого в избиении незнакомца у ресторана в центре Москвы
Мила ГЕНЬ
В центре Москвы арестован мужчина за зверское избиение незнакомца

В центре Москвы арестован мужчина за зверское избиение незнакомца

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В центре Москвы суд арестовал мужчину, обвиняемого в жестоком избиении незнакомца у ресторана на улице Грузинский Вал. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Фигуранту предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Тверская межрайонная прокуратура добилась его заключения под стражу.

По данным следствия, между обвиняемым и ранее незнакомым мужчиной вспыхнула ссора прямо у входа в ресторан. В ходе конфликта злоумышленник нанёс потерпевшему не менее десяти ударов по голове руками и ногами, после чего скрылся. Пострадавшего с тяжёлыми травмами доставили в больницу, где ему оказывается необходимая помощь.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования и привлечение обвиняемого к ответственности. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также мотивы, толкнувшие мужчину на нападение на незнакомого человека.