Ливневый удар: синоптик назвал даты самых мощных дождей в Москве и области

Во вторник и в четверг в Москве и Подмосковье выпадет до 20 мм осадков Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Москвы и Подмосковья ждут несколько дождливых дней подряд, а пик непогоды, по прогнозам синоптиков, придётся на середину недели. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, уже во вторник, 28 июля, в регион придут грозы и кратковременные дожди, местами сильные.

Самыми дождливыми днями станут среда и четверг. В среду, 29 июля, в столице ожидаются умеренные осадки, а на западе области местами может выпасть до 20 миллиметров дождя, при этом дневная температура заметно понизится до +18–20 градусов. В четверг погода останется облачной с сильными дождями, воздух прогреется до +20–22 градусов в Москве и до +23 по области.

К концу рабочей недели интенсивность осадков начнёт снижаться. В пятницу возможны лишь кратковременные дожди, а температура снова поднимется до +21–26 градусов. Существенное улучшение погоды ожидается в первый день августа – в субботу будет переменная облачность без осадков, ночью +10–15 градусов, днём воздух прогреется до +22–27 градусов.

Таким образом, после нескольких дождливых дней жителей столичного региона вновь ждёт комфортная летняя погода, идеальная для прогулок и отдыха на природе в первые августовские выходные.

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