Тренировки проекта «Мой спортивный район» помогут подготовиться к Большому фестивалю бега

Большой фестиваль бега проводится в Москве с 2025 года. В прошлом году его участниками стали 150 тысяч человек. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

В Москве 23 августа пройдет Большой фестиваль бега. Подготовиться к нему помогут тренировки проекта «Мой спортивный район». Они проходят каждую неделю на 21 площадке в 10 округах столицы.

Занятия организуются по единому расписанию: по средам и пятницам разминки на всех площадках стартуют в 19:30, а в воскресенье - в 10:00. Кроме того, в олимпийском комплексе «Лужники» тренировки проходят также по вторникам и начинаются в 19:30.

Присоединиться к бесплатным занятиям могут москвичи старше 18 лет, при этом уровень физической подготовки не имеет значения. Перед началом занятия необходимо пройти регистрацию на сайте проекта, выбрав удобный день, время и площадку. По словам организаторов, приходить нужно за пять-десять минут до начала занятия, одевшись по погоде в комфортный спортивный костюм и удобную обувь.

Тренировки проводятся в самых популярных локациях столицы: от парка «Сокольники», Лужнецкой набережной и исторического парка «Останкино» до музея-заповедника «Коломенское», усадьбы «Алтуфьево» и стадионов «Авангард» и «Локомотив».

Большой фестиваль бега традиционно пройдет в рамках городского проекта «Лето в Москве». Маршрут участников марафона протянется по Садовому кольцу.

В этом году организаторы расширили число форматов, чтобы как можно больше людей смогли присоединиться к забегу и найти подходящий вариант по уровню подготовки. Для профессиональных спортсменов и активных любителей бега предусмотрены дистанции в пять и десять километров.

Тем, кто любит бежать без спешки или впервые участвует в марафоне, рекомендуется присоединиться к «Фестивалю движения». Этот маршрут предоставляет возможность двигаться в своем темпе и участвовать в забеге без предоставления медицинской справки. Кроме того, этим летом к марафону впервые присоединятся поклонники северной ходьбы. Для них предусмотрена отдельная дистанция в пять километров.

Все участники забега получат информацию о своем времени, проведенном на маршруте, по электронной почте. Результаты тех, кто будет участвовать в забеге в формате соревнований, зафиксируют в официальном финишном протоколе.

Фестиваль бега станет настоящим праздником спорта: его участников и гостей ждет большая культурная программа с выступлением музыкальных коллективов. Хедлайнером дня станет группа «Уматурман».

Проект столичного правительства «Лето в Москве» — это главное событие сезона, включающее сотни культурных, спортивных, образовательных развлекательных мероприятий. Главной темой этого года стал девиз «Время быть вместе». Проект рассчитан на москвичей разных поколений — от детей до людей преклонного возраста, объединенных общими интересами и ценностями.

Напомним, Большой фестиваль бега проводится в Москве с 2025 года. В прошлом году его участниками стали 150 тысяч москвичей в качестве гостей и зрителей, а на сами беговые дистанции вышло свыше 12,5 тысячи человек.