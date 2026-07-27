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НовостиОбщество27 июля 2026 21:10

Небо над Москвой озарила Оленья Луна

Опубликованы фото Оленьей Луны в небе над Москвой
Алина КОЧНЕВА
Оленья Луна в небе над Москвой

Оленья Луна в небе над Москвой

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 28 июля над Москвой взошла Оленья Луна. Это необычное явление можно увидеть невооруженным глазом. Оленьей Луной принято называть июльское полнолуние.

Ярким светилом можно полюбоваться в темное время суток с 28 по 30 июля. Оленья Луна будет всходить вплоть до четверга. Светило привлекает внимание красно-оранжевой окраской. Если смотреть невооруженным глазом, Луна кажется полной, однако при более детальном рассмотрении станет ясно, что это не так.

Оленью Луну сняли на фото

Оленью Луну сняли на фото

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как пишет KP.RU, народы мира по-разному называют Оленью Луну. Где-то явление именуют "Грозовым", где-то - "Сенным". В Южной Европе такая Луна называется "Медовой". Дело в том, что этот период приходится на время сбора меда. Поэтому в некоторых регионах ее прозвали "Медовой".