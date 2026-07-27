Небо над Москвой озарила Оленья Луна

Оленья Луна в небе над Москвой Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 28 июля над Москвой взошла Оленья Луна. Это необычное явление можно увидеть невооруженным глазом. Оленьей Луной принято называть июльское полнолуние.

Ярким светилом можно полюбоваться в темное время суток с 28 по 30 июля. Оленья Луна будет всходить вплоть до четверга. Светило привлекает внимание красно-оранжевой окраской. Если смотреть невооруженным глазом, Луна кажется полной, однако при более детальном рассмотрении станет ясно, что это не так.

Оленью Луну сняли на фото Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как пишет KP.RU, народы мира по-разному называют Оленью Луну. Где-то явление именуют "Грозовым", где-то - "Сенным". В Южной Европе такая Луна называется "Медовой". Дело в том, что этот период приходится на время сбора меда. Поэтому в некоторых регионах ее прозвали "Медовой".