На торги выставлено просторное нежилое помещение в ВАО Фото: REUTERS.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов рассказал о выставленном на торги крупном помещении для бизнеса в Восточном округе Москвы по адресу: 3-я Парковая улица, дом 44б. Объект расположен на первом и втором этажах нежилого здания.

«Участие в городских торгах дает предпринимателям возможность приобрести коммерческую недвижимость в столице и начать свое дело. В настоящий момент на открытом аукционе можно побороться за нежилое помещение площадью 416 квадратных метров. Оно расположено в Северном Измайлове: район включает в себя преимущественно жилые кварталы, что может положительно повлиять на формирование спроса. Свободное назначение коммерческого объекта позволяет разместить здесь образовательный центр с зоной коворкинга, медицинскую организацию, офис или реализовать любую другую бизнес-идею инвестора», — отметил Кирилл Пуртов.

Прием заявок на участие в торгах завершится 6 августа. Аукцион состоится 18 августа на электронной площадке «Росэлторг». Продавцом недвижимости выступает Департамент городского имущества города Москвы. Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.

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