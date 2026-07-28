Ефимов: Квартиры по реновации на Профсоюзной улице осматривают более 1000 жителей

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о начавших осмотр нового жилья по реновации участниках программы в районе Черемушки на юго-западе столицы.

«Для участников программы реновации в районе Черемушки передали под заселение новостройку по адресу: улица Профсоюзная, дом 37. Ее возвели с помощью технологии крупномодульного строительства за восемь месяцев. Туда переедут более тысячи жителей пяти старых домов на улице Гарибальди», - отметил заммэра.

Он напомнил, что сейчас по программе реновации в Черемушках переезжают или завершили переселение жители 24 зданий.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, всего здесь предстоит расселить 119 домов старого жилого фонда. Новые квартиры получат более 24 тысяч москвичей.

Крупногабаритные модули полностью производят в цехах завода. Там делают все: от сборки каркаса до его отделки, обустройства фасадов, окон и внутренней инженерии. Затем готовые модули отправляют на стройплощадку и собирают, словно конструктор.

Новый дом на Профсоюзной улице стал самым крупным строением по реновации, возведенным из крупных модулей. Его площадь - 46,5 тысячи «квадратов». Во всех трех секциях есть коммуникации и внутренняя отделка. В целом, в доме находятся 528 квартир, из них 8 - для маломобильных жителей. Во время переезда желающие могут получить от города бесплатно машину и грузчиков. Об этом напомнили в Департаменте градостроительной политики Москвы.

В новостройке обеспечена безбарьерная среда. Например, входы в подъезды, вестибюли и лифтовые холлы сделали без лестниц и порогов.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева пояснила, что ЖК на Профсоюзной улице является девятым домом, переданным городом под заселение участникам реновации в районе Черемушки.

«В середине июля почти 240 москвичей из дома 31, корпуса 1, на улице Гарибальди начали определяться с выбором предложенного им жилья в новостройке», - рассказала столичный министр.

Она добавила, что через неделю осматривать новые квартиры начали более 400 жителей из корпусов 1 и 4 дома 21 на улице Гарибальди. В конце июля к ним присоединятся еще свыше 360 человек из корпусов 5 и 6 дома 21. Среди тех, кто уже осматривает жилье, около 100 жителей согласились на переезд и оформляют документы.

Ранее Сергей Собянин поручил вдвое быстрее выполнять реновацию. Мэр также рассказал о втором доме по программе, который возвели из крупногабаритных модулей.