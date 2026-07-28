Полиция задержала пару за разбой в магазине на юго-востоке Москвы Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В столичном Рязанском районе полицейские по горячим следам задержали двух подозреваемых в краже и разбойном нападении на сотрудников магазина, сообщили в ГУ МВД России по Москве. В дежурную часть ОМВД России по Рязанскому району поступило сообщение о драке во дворе во 2-м Грайвороновском проезде, и на место немедленно выехал наряд патрульно-постовой службы.

При изучении записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что двое неизвестных зашли в торговый зал. Молодой человек взял пять бутылок вина и вместе со спутницей покинул магазин, минуя кассовую зону, не оплатив товар. Управляющий и кассир догнали злоумышленника и потребовали вернуть похищенное или расплатиться, однако в ответ мужчина бросил пакет с бутылками, из-за чего они разбились, после чего завязалась драка, а девушка скрылась.

В ходе потасовки нападавший достал предмет, похожий на нож, обнажил лезвие и стал угрожать им сотрудникам, после чего тоже убежал. Благодаря оперативным мероприятиям сотрудники уголовного розыска установили личности злоумышленников и через пять часов задержали их на улице Михайлова. Ими оказались 18-летний юноша и 20-летняя девушка.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о разбое, а в отношении его сообщницы – о краже. Кроме того, на обоих составлены протоколы за мелкое хулиганство. Фигурантам предъявлено обвинение.Юношу отправили под домашний арест, а девушке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.