В ДТП в Видом пострадали 10 человек Фото: Shutterstock.

В подмосковном Видном произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали десять человек. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. Двое пострадавших были госпитализированы, состояние одного из них врачи оценивают как тяжёлое, а второго – как средней степени тяжести.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Подробности аварии, включая количество участвовавших машин и точные причины столкновения, пока не раскрываются. На месте работают сотрудники экстренных служб, которые выясняют все обстоятельства случившегося.