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НовостиПроисшествия28 июля 2026 10:26

В ДТП в Видом пострадали 10 человек

Крупная авария в Видном: десять пострадавших, двое в больнице, один в тяжёлом состоянии
Мила ГЕНЬ
В ДТП в Видом пострадали 10 человек

В ДТП в Видом пострадали 10 человек

Фото: Shutterstock.

В подмосковном Видном произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали десять человек. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. Двое пострадавших были госпитализированы, состояние одного из них врачи оценивают как тяжёлое, а второго – как средней степени тяжести.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Подробности аварии, включая количество участвовавших машин и точные причины столкновения, пока не раскрываются. На месте работают сотрудники экстренных служб, которые выясняют все обстоятельства случившегося.