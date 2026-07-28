Владимир Ефимов: На юге Москвы построили 25 объектов образования за пять лет

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал подробнее о развитии образовательной инфраструктуры в Южном округе города. В частности, построенные за последние пять лет учреждения образования обеспечили для жителей столицы более 5 тысяч мест в детсадах и школах.

«На юге Москвы идет планомерное развитие социальной инфраструктуры. За пять лет здесь возвели 25 образовательных объектов. В настоящий момент на Севанской улице в районе Царицыно возводится современный детский сад на 250 мест», - отметил заммэра.

Он уточнил, что в здании площадью почти шесть тысяч квадратных метров идет пусконаладка инженерного оборудования и завершается чистовая отделка. Общая строительная готовность объекта превышает 90 процентов. Детский сад будет оборудован бассейном длиной около семи метров.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, после завершения строительства его передадут в городскую систему образования.

В детсаду разместят 10 групп, многофункциональный музыкальный и физкультурный залы, медблок, пищеблок, просторный вестибюль и лифт. В здании будет три надземных этажа и технический подвал.

Как пояснили в Департаменте градостроительной политики столицы, для отделки фасадов здания используют бетонную клинкерную плитку теплых природных оттенков. При этом она будет сочетаться с металлическими панелями насыщенных цветов. Среди них: глубокий синий, энергичный оранжевый и солнечный желтый.

«Большие витражи и оконные проемы в алюминиевых профилях заполнены прозрачными двухкамерными стеклопакетами, что обеспечивает естественное освещение всех основных помещений», - добавили в ведомстве.

Важно, что размещенный на уровне земли главный вход будет удобен для маломобильных посетителей. Вокруг здания комплексно благоустроят около 9 тысяч квадратных метров. Здесь появятся отдельные игровые площадки для каждой группы малышей, большая физкультурная площадка, зоны отдыха для детей и родителей, в том числе специальные места для маломобильных горожан.

При внутренней отделке в некоторых помещениях потолки сделают подвесными. Например: в бассейне, коридорах и музыкальном зале. Для хранения колясок, велосипедов и санок выделят специальное место. Как сообщили в Градостроительном комплексе Москвы, около детсада проложат пешеходные дорожки.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о почти построенном детсаде с бассейном в Царицыне.