Мэр Москвы сообщил об уничтожении четырех беспилотников на подлете к столице Фото: REUTERS.

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём официальном канале в мессенджере MAX. Все дроны были перехвачены на подлёте к городу, ни один из них не достиг цели.

В настоящее время на местах падения обломков работают специалисты экстренных и оперативных служб, которые проводят осмотр территории и обеспечивают безопасность граждан. Обстоятельства инцидента и тип сбитых аппаратов не уточняются, все службы действуют в штатном режиме