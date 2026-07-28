Один подросток погиб и один пострадал на железной дороге в Подмосковье Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Подмосковье электричка сбила двоих подростков, которые шли вдоль железнодорожных путей в тёмное время суток. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление СК России на транспорте. Трагедия произошла поздно вечером 27 июля на перегоне между станциями Сергиев Посад и 76-м километром Ярославского направления.

В результате наезда 17-летний юноша погиб на месте происшествия, а его 14-летний товарищ был госпитализирован с травмами. По предварительным данным, молодые люди возвращались домой после прогулки и двигались вдоль путей, когда их сбил электропоезд, следовавший в попутном направлении. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего смерть человека. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.