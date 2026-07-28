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НовостиПроисшествия28 июля 2026 13:14

На северо-западе Москвы мужчина напал на полицейского

В Южном Тушине задержали дебошира, применившего насилие к полицейскому
Мила ГЕНЬ
На северо-западе Москвы мужчина напал на полицейского

На северо-западе Москвы мужчина напал на полицейского

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На северо-западе Москвы возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по столице. Инцидент произошёл ночью 25 июля в районе Южное Тушино.

По данным следствия, наряд патрульно-постовой службы выехал по сообщению о массовой драке на бульваре Яна Райниса. У одного из домов полицейские заметили агрессивно настроенного мужчину в состоянии алкогольного опьянения, у которого при себе не оказалось документов. Сотрудники в форменном обмундировании представились и предложили ему пройти в патрульный автомобиль для установления личности.

По пути к машине злоумышленник оказал сопротивление и, осознавая, что перед ним представители власти при исполнении, применил насилие в отношении одного из полицейских. Следственные органы провели с фигурантом все необходимые процессуальные действия, ему предъявлено обвинение. На время следствия мужчине избрана мера пресечения, расследование продолжается.