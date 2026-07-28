Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2026 14:04

Москвичей предупредили о ливне и грозе до самого вечера вторника

В Москве объявлено штормовое предупреждение на остаток дня
Мила ГЕНЬ
Москвичей предупредили о ливне и грозе до самого вечера вторника

Москвичей предупредили о ливне и грозе до самого вечера вторника

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Москвичей предупредили о сильном ливне с грозой, который сохранится в столице до конца дня 28 июля. Об этом сообщается в канале комплекса городского хозяйства города в мессенджере MAX. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы местами ожидаются обильные осадки и порывистый ветер до 15 метров в секунду.

Горожан призывают быть предельно внимательными на улице в непогоду. Не рекомендуется укрываться под деревьями и парковать возле них автомобили, так как ветер может ломать ветки и валить стволы. Спасатели советуют по возможности оставаться в помещении и следить за обновлениями прогноза.