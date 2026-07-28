Москвичей предупредили о ливне и грозе до самого вечера вторника Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Москвичей предупредили о сильном ливне с грозой, который сохранится в столице до конца дня 28 июля. Об этом сообщается в канале комплекса городского хозяйства города в мессенджере MAX. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы местами ожидаются обильные осадки и порывистый ветер до 15 метров в секунду.

Горожан призывают быть предельно внимательными на улице в непогоду. Не рекомендуется укрываться под деревьями и парковать возле них автомобили, так как ветер может ломать ветки и валить стволы. Спасатели советуют по возможности оставаться в помещении и следить за обновлениями прогноза.