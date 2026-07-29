Максим Ликсутов: Новые производства становятся опорой устойчивого развития города

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов назвал промышленность одним из ключевых драйверов экономики Москвы. Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, сегодня индустриальный контур столицы охватывает уже почти 4,7 тысячи предприятий.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о том, что рост промышленности города составил 12,1 процента в первом полугодии. Динамика обрабатывающих отраслей еще убедительнее. Увеличение составило 12,5 процента, если сравнивать с январем — июнем 2025 года.

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы уделяем особое внимание развитию промышленного сектора. С начала этого года открыли сразу несколько высокотехнологичных предприятий: роботизированную линию по выпуску ЖК-дисплейных модулей, производство высокоскоростных оптических трансиверов на базе отечественных фотонных интегральных схеми уникальный комплекс по созданию современных строительных материалов», - отметил заммэра, уточнив, что на действующих в городе около 4700 предприятиях создано почти 760 тысяч рабочих мест.

В этом году открылись производства отечественной компьютерной техники и комплектующих, аддитивного оборудования для печати металлом, а также предприятие, обеспечивающее 60 процентов потребностей отечественной авиационно-космической отрасли в светодиодной продукции, и многие другие.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов напомнил об имеющихся в столице уже свыше 13 миллионах квадратных метров качественных промышленных площадей.

«Такие проекты — это не только новые мощности, но и развитие критически важных индустриальных компетенций: от фотоники и оптики до аддитивных технологий и стройматериалов. Масштабы производства выходят далеко за границы города», - подчеркнул столичный министр, добавив, что московские предприятия обеспечивают своей продукцией десятки регионов страны.

Как сообщил Гарбузов, их решения и оборудование уже работают в медучреждениях, на строительных и промышленных объектах по всей России.

Москва признана крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. В столице каждый год открывается около 150 высокотехнологичных предприятий. Московские производители вправе воспользоваться более чем 20 эффективными мерами поддержки. Сюда входят программа компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты. Москва продолжает активное развитие инвестиционного климата и промышленного потенциала.