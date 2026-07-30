Багреева: Более 48 тысяч контрактов заключили на портале поставщиков с помощью бота

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева рассказала о заключенных пользователями Портала поставщиков контрактах по итогам котировочных сессий с применением торгового бота.

«Применение торгового бота открывает предпринимателям возможность участвовать в нескольких котировочных сессиях одновременно в автоматическом режиме. Это экономит их время и позволяет предлагать продукцию большему числу потенциальных потребителей. В свою очередь, заказчики благодаря повышению конкуренции получают более выгодные ценовые предложения, что позволяет им экономить бюджетные средства. За первое полугодие 2026 года в результате котировочных сессий с использованием торгового бота на Портале поставщиков заключили 48,2 тысячи контрактов», - отметила заммэра, уточнив, что это на 8 процентов больше, чем за те же месяцы 2025 года.

Как сообщила Багреева, на котировочных сессиях, в которых поставщики применяли торгового бота, госзаказчики сэкономили около 2,4 миллиарда рублей - именно на столько снизилась начальная цена контрактов в ходе мини-аукционов. Эта вдвое больше, чем годом ранее.

Применяемый на Портале поставщиков с 2022 года торговый бот автоматически делает ставки, пока цена не достигнет заранее указанного поставщиком минимального значения. Руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов напомнил, что этим ботом могут пользоваться на Портале поставщиков все зарегистрированные предприниматели.

«С января по июнь 2026 года активнее всего его применяли поставщики из Москвы, Московской области, Пермского края, Санкт-Петербурга и Свердловской области», - сообщил глава ведомства.

Он добавил, что на эти регионы пришлось 35,9 тысячи сделок или 74 процента от всех подписанных контрактов.

Созданный в 2013 году Портал поставщиков обеспечивает автоматизацию закупок малого объема. Сегодня им пользуются госзаказчики из 46 регионов страны, а свои товары, работы и услуги предлагают поставщики со всей России. Каждый день на сайте заключают свыше 1,5 тысячи контрактов.

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