Ефимов: Москвичи выберут архитектурный облик нового ЖК на Шаболовке

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства

Подробностями об общегородском опросе по выбору архитектурной концепции многофункционального жилого комплекса поделился глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Здание разместят в Донском районе на улице Шаболовка, владение 34.

«Москва последовательно развивает практику, при которой жители участвуют в принятии важных городских решений. Такой подход помогает создавать проекты, которые отвечают ожиданиям горожан и органично дополняют существующую среду. Голосование по будущему облику жилого комплекса на Шаболовке позволит учесть мнение москвичей еще до начала реализации проекта», - отметил заммэра.

Он добавил, что это позволит сделать развитие территории более открытым и понятным для тех, кто будет пользоваться этим пространством каждый день.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, в голосовании представлены три концепции.

На сайте и в приложении проекта «Активный гражданин» участники опроса увидят варианты, предложенные архитектурными бюро. В их числе и смелая современная архитектура с напоминанием о русском авангарде, и бережное переосмысление исторического окружения.

В Департаменте градостроительной политики столицы пояснили, что учет мнения жителей особенно важен, поскольку архитектура создает настроение города на десятилетия вперед.

«Мы сознательно вынесли этот вопрос на открытое голосование, чтобы будущий облик комплекса стал результатом не только профессиональной работы архитекторов, но и общественного выбора», - подчеркнули в ведомстве, отметив высокий уровень проработки всех предложенных проектов с интересными решениями для развития территории.

Каждая концепция включает в себя возможность создания открытого городского пространства. Его сделают доступным как для жителей комплекса, так и для всех москвичей.

Фасады здания со стороны Шаболовки украсит остекление большой площади. На уровне первых этажей создадут городской квартал. Расположенный около выхода из метро двухуровневый стилобат превратят в просторную пешеходную зону с местами для отдыха, встреч и прогулок. Там будут работать кафе, магазины и разные сервисы. В здании откроют подземную парковку.

В Градостроительном комплексе Москвы рассказали о продуманной архитекторами связи нового комплекса с историей района. Это учитывается во всех проектах.

В голосовании могут участвовать пользователи «Активного гражданина» с полной или стандартной учетной записью на mos.ru. Опрос также доступен в мини-приложении проекта в мессенджере «Макс».