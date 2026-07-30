Ефимов: Новое жилье по реновации на Заводской улице осматривают более 1200 человек

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал об осмотре участниками реновации выделенных городом квартир в Зеленограде.

«Город предложил участникам программы реновации в районе Крюково квартиры в новостройке по адресу: улица Заводская, дом 10, корпуса 1, 2. В нее переедут жители шести старых зданий. Дом на улице Заводской стал восьмым жилым комплексом, переданным под заселение в Зеленоградском административном округе по программе реновации», - отметил заммэра.

Он напомнил, что всего здесь планируется расселить 34 дома старого жилого фонда.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса, новые квартиры в рамках действующей программы реновации получат около 7,1 тысячи москвичей.

Новый ЖК находится неподалеку от расселяемых домов. Для переселенцев сохранится вся прежняя социальная и транспортная инфраструктура. Как пояснили в Департаменте градостроительной политики Москвы, два корпуса нового дома разделены на 8 секций.

«Всего здесь 580 квартир общей площадью более 35 тысяч квадратных метров. В подъездах обустроены помещения для консьержей, колясочные и лифты», - уточнили в ведомстве.

От дома пешком можно добраться до соседней станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково.

Желающим город готов выделить на время переезда бесплатно машину и грузчиков. Услугу «Помощь в переезде» можно оформить удаленно на mos.ru или лично в открывшемся на первом этаже нового дома Центре информирования по переселению.

«Первыми к поэтапному осмотру квартир приступили жители домов 2 и 4 на улице Советской. Москвичи из дома 1 на улице Ленина и дома 2 на улице Первого Мая присоединятся к ним 6 августа», - сообщила министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она добавила, что с 13 августа выбирать квартиры начнут жители дома 6 на улице Советской и дома 4 на улице 2-я Пятилетка. В помощь новоселам при подписании необходимых документов предлагается суперсервис «Переезд по программе реновации» на mos.ru.

В Градостроительном комплексе Москвы рассказали, что всю информацию о реновации можно найти на mos.ru. Подробности о новых квартирах и домах для участников программы - по ссылке.

Ранее Сергей Собянин поручил ускорить вдвое темпы выполнения реновации. Мэр также рассказал о втором доме, возведенном из крупногабаритных модулей для новоселов по программе.