Максим Ликсутов: На площадках ОЭЗ «Технополис Москва» появились новые зоны отдыха

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о созданных на двух площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» новых местах отдыха. В Департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы уточнили, что четыре локации украшены арт-объектами. Они уже стали точками притяжения для сотрудников высокотехнологичных предприятий.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем инфраструктуру столичной особой экономической зоны. Сегодня на площадках ОЭЗ работают более 33 тысяч специалистов, и наша задача сделать так, чтобы им было приятно находиться на ее территории», - отметил заммэра.

Он уточнил, что поэтому в ОЭЗ регулярно проводят благоустройство и создают комфортные современные зоны отдыха. Например, недавно территорию промышленного кластера украсили новые арт-объекты, добавил Ликсутов.

Больше всего сотрудникам площадки понравились дизайнерские качели. В их конструкцию встроены светодиодные экраны и светотехнические системы. Рядом находятся цветочные клумбы. А еще в ОЭЗ «Технополис Москва» работают современные фитнес-центры и тренажерные залы. Каждый день сюда приходят более 1000 человек.

В спорткомплексе «Арена ПлейТехнополис» разместили ледовые арены, футбольное поле, тренажерный и хореографический залы, корты для падел-тенниса и сквоша. Напомним, недавно на площадках ОЭЗ запустили культурно-просветительский проект «ТехноВернисаж». Это передвижная галерея современного искусства, в которой художники показывают свои работы.

В этом году ОЭЗ «Технополис Москва» отмечает 20 лет со дня основания. Сегодня это ключевой хаб отечественной промышленности и центр для компаний, определяющих технологический суверенитет России. На десяти площадках ОЭЗ, занимающих 430 гектаров, локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий. Они представляют такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника. Там создали 33 тысячи высококвалифицированных рабочих мест.

Москва не прекращает активное развитие социальной инфраструктуры на производственных территориях. Городские решения позволяют работникам высокотехнологичных предприятий получать современные рабочие места и качественные общественные пространства для отдыха. Это вносит вклад в развитие национального проекта «Инфраструктура для жизни».