Собянин: Еще два корпуса Морозовской больницы будут обновлены

На корпусе 22А Морозовской больницы сделают новый утепленный навесной фасад. Фото: соцсети Сергея Собянина.

В Москве продолжается модернизация Морозовской детской городской клинической больницы. В ближайшее время будут обновлены еще два корпуса клиники, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Формируем современную функциональную среду, благодаря которой повысится качество и доступность медицинской помощи. Сейчас начали полное обновление корпусов 11 и 22а — центра по проведению расширенного неонатального скрининга и неонатологического отделения», - написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Корпус 11 располагается в старинном здании, построенном в 1904 году в стиле модерн. Перед строителями стоит задача максимально сохранить его исторический внешний облик, но внутри сделать современным и комфортным. Специалисты собираются восстановить утраченную кирпичную кладку и привести в порядок ее сохранившиеся фрагменты, а также обновить белые декоративные детали фасада. Кроме того, строители отремонтируют кровлю, установят новые окна и двери, поменяют инженерные системы на более современные.

На корпусе 22а планируется установка нового утепленного навесного вентилируемого фасада. Его сделают в едином стиле с фасадом главного корпуса, чтобы вместе они составляли архитектурный ансамбль. В самом здании заменят все внутренние коммуникации и инженерные системы, а также установят новые лифты.

«Сегодня Морозовская больница оказывает помощь не только маленьким москвичам, но и детям из 89 субъектов Российской Федерации, оставаясь крупнейшим детским многопрофильным стационаром страны. Ежегодно здесь получают помощь больше 10 тысяч детей из других регионов», - рассказал Сергей Собянин.

В 2023 году после реконструкции открылся паллиативный корпус Морозовской больницы — он располагается в здании, построенном в 1902 году. После модернизации его оснастили самым современным оборудованием: для корпуса закупили более 800 единиц медицинской техники. Это самый крупный центр паллиативной помощи в столице. В нем лечатся ребята до 18 лет со злокачественными новообразованиями, тяжелыми поражениями нервной системы, генетическими и другими неизлечимыми заболеваниями.

Москва поэтапно обновляет взрослые и детские стационары, модернизируя устаревшие здания и оснащая их современной техникой. Кроме того, в столице строится несколько крупных современных медицинских центров, один из них — новый комплекс НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. С его открытием для врачей и пациентов расширятся возможности высокотехнологичной помощи.

Новый корпус Склифа возводят на Большой Сухаревской площади в центре столицы. Завершить строительство планируется в 2028 году. Площадь комплекса превысит 150 тысяч квадратных метров, он будет состоять из пяти связанных между собой блоков. Два из них - лечебно-диагностические корпуса - будут гармонично сочетаться с историческим зданием XIX-го века. По словам Сергея Собянина, для нового корпуса приобретут новейшее оборудование.