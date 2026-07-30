Владислав Овчинский: Дом на 612 квартир по программе реновации строится на улице Бехтерева

Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики.

В районе Царицыно на юге столицы продолжается строительство жилого комплекса в рамках программы реновации. Общая площадь новой постройки составит около 57 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Объект возводится на земельном участке 3/5 по улице Бехтерева.

«Новый жилой комплекс в Царицыне рассчитан на 612 квартир общей площадью более 31 тысячи квадратных метров. Дом построят по монолитной технологии, благодаря которой он получится прочным и прослужит более ста лет», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

До станции метро «Кантемировская» отсюда можно дойти пешком. В шаговой доступности от дома находятся несколько школ и детских садов, продуктовые магазины, аптеки и остановки общественного транспорта. Для любителей прогулок и активного отдыха рядом имеются парк «Сосенки» и благоустроенная природная зона «Долина реки Чертановки». В настоящее время строители продолжают монолитные работы и параллельно монтируют внутренние инженерные сети. Уже готов индивидуальный теплопункт.

Особое внимание в проекте уделили доступности. Входные группы запроектированы с учетом безбарьерной среды. Для удобства жильцов и маломобильных групп входы будут сделаны на одном уровне с тротуаром — без ступеней и порогов. Каждый подъезд оснастят современными лифтами, также здесь будут оборудованы комнаты для консьержей и просторные колясочные.

Стоит напомнить, что с момента запуска программы реновации в Юго-Восточном округе Москвы расселено уже более 190 домов старого жилого фонда. Всего же программа, утвержденная в 2017 году, охватывает около миллиона москвичей и предполагает переселение из 5176 домов.