Сергунина пригласила москвичей и туристов на программу в честь 87-летия ВДНХ

Фото: Пресс-служба ВДНХ

ВДНХ отмечает 1 августа свое 87-летие. Мероприятия в честь дня рождения главной выставки страны начинаются сегодня и продлятся до 2 августа. В программе — экскурсии с рассказами об архитектурных особенностях знаменитых павильонов, оперный концерт, лекции, фестиваль ретроавтомобилей и многое другое.

«Ежегодно ВДНХ принимает миллионы москвичей и туристов, впечатляя своим масштабом как музейно-экспозиционный комплекс и вместе с тем предлагая самые разные форматы активного и познавательного отдыха. К 87-летию выставки подготовили насыщенную программу, приглашаем вас!» — сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

КОНКРЕТНО

В программе:

- пешие экскурсии. Например, 1 августа участники узнают о преображении ВДНХ за последние годы, 1 и 2 августа — об архитектурном убранстве знаковых сооружений комплекса. А еще в эти выходные в павильоне «Макет Москвы» расскажут о первом этапе работы выставки — с момента ее открытия в 1939 году до масштабного перезапуска в 1954-м;

- фестиваль «ПроДвижение», который можно посетить с 30 июля по 2 августа. Гости увидят более 300 автомобилей, среди которых как ретро-, так и современные модели: возрожденная «Волга», новый «Москвич», серийный «Атом». Экспозиция охватывает пространство от арки главного входа до Нальчикского сквера.

- концерт «На виражах оперной классики» 2 августа в расположенном на территории комплекса Государственном музее-заповеднике Л.Н. Толстого. На нем прозвучат произведения Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова, Михаила Глинки;

- экскурсии «Семьи и династии. От архитекторов до космоса», «Космос начинается с Земли: космические города России» и «Сквозь время: кино и космос на ВДНХ» 1 и 2 августа в центре «Космонавтика и авиация». Там же 2 августа проведут лекцию-концерт «Неземные звуки: как звучит космос в научно-фантастических фильмах».

Для участия в большинстве мероприятий нужно зарегистрироваться заранее. Условия посещения — на сайте комплекса.

Напомним, 1 августа также исполнится два года с момента запуска на ВДНХ «Воздушного трамвая». Это самая протяженная канатная дорога в столице. Длина от станции «Южная» (у главного входа) до «Северной» (возле фонтана «Каменный цветок») — 769 метров.

Ее кабины в ретрофутуристическом стиле напоминают космические аппараты из произведений писателя Кира Булычева. Из их окон с высоты 32 метров можно любоваться красивыми видами. В честь дня рождения аттракциона в эти выходные посетителей ждет акция. При покупке двух билетов третий — в подарок.