Максим Ликсутов: Москвичи почти вдвое меньше обращаются в кассы на станциях МЦД благодаря удобным платежным решениям

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что в столице все популярнее становятся современные способы оплаты проезда на МЦД.

Заммэра сообщил, что благодаря широкому набору удобных платежных решений москвичи почти вдвое меньше стали обращаться в кассы на станциях МЦД. Такие итоги стали известны за первое полугодие 2026 года, если сравнивать с теми же месяцами прошлого года.

Пассажиры диаметров меньше обращаются в кассы, потому что оплатить проезд «Тройкой» легко. Ее можно пополнить онлайн в приложении «Метро Москвы». Еще одно удобство - без проблем можно воспользоваться оплатой по биометрии. Ее уже подключили на турникетах трех МЦД. До конца года она заработает и на МЦД-3.

Кроме того, для столичных льготников действует удобная функция «Быстрый проход». Ее можно активировать 1 раз в год, а не при каждой поездке. А еще на станциях диаметров разместили современные автоматы по продаже билетов.

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы вместе с ЦППК продолжаем развивать единую билетную систему в столичной агломерации. Благодаря внедрению современных, удобных и безопасных платежных инструментов сейчас в кассы обращаются только 5,4% пассажиров», - отметил заммэра, подчеркнув, что это абсолютный рекорд.

Как сообщил Ликсутов, при этом электронные сервисы экономят время и делают поездки еще комфортнее.