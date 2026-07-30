Из-за ДТП на Бауманской улице в Москве задерживаются трамваи

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В четверг, 30 июля, на Бауманской улице в Москве из-за ДТП задерживаются трамваи № Т2, 4, 43 и 50. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
«На Бауманской улице (в районе остановки «Метро Бауманская») из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № Т2, 4, 43 и 50», - говорится в сообщении ведомства.
Маршруты вышеупомянутых транспортных средств временно изменены. Пассажиров просят быть предельно внимательными, а также следить за объявлениями водителей, чтобы не пропустить свою остановку.
Как KP.RU писал ранее, шестибальные пробки прогнозируются в Москве вечером в четверг, 30 июля. Об этом сообщают сотрудники столичного Дептранса. Водителям советуют пересесть на городской транспорт, а в особенности на метро.