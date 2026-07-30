Владимир Ефимов: Проект «Московские кварталы» способствует реализации программы реновации

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Подробнее о реализованной в этом году недвижимости Московским фондом реновации жилой застройки рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За первое полугодие 2026 года Фонд реновации увеличил объем реализованной недвижимости на 158 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так программа реновации получила в 2,5 раза больше средств на рефинансирование, чем годом ранее. Этих показателей удалось добиться благодаря запуску в мае 2025-го городского проекта «Московские кварталы», - отметил заммэра, уточнив, что главная его цель – рефинансирование программы реновации.

Как сообщил Ефимов, это позволяет выйти на самоокупаемость, а ресурсы городского бюджета направить на финансирование еще большего количества социальных программ и инфраструктурных проектов.

Фонд реновации является лидером по вводу недвижимости в Москве и во всей России. Он продает нежилые помещения на первых этажах новых домов, машино-места в подземных паркингах, недвижимость в возводимых по проекту «Московские кварталы» домах, а также не требуемые переселенцами квартиры в новостройках по реновации.

В пресс-службе Департамента градостроительной политики столицы напомнили о создании дополнительных возможностей для выполнения планов по реновации благодаря проекту «Московские кварталы».

«У него одна из крупнейших витрин предложений по всей столице как в прямой продаже, так и на аукционах. За первую половину 2026 года Фонд реновации реализовал объекты недвижимости на сумму 59 миллиардов рублей», - сообщили в ведомстве.

Там также пояснили, что рост динамики продаж подтверждает: москвичи выбирают жилье от городского застройщика, потому что это гарантия качества, прозрачности и соблюдения сроков. Вырученные суммы дают возможность быстрее возводить современные дома по реновации.

Напомним, запущенный весной прошлого года городской проект «Московские кварталы» обеспечивает комфортные квартиры для продажи в жилых комплексах, возводимых одновременно с созданием качественной городской инфраструктуры. Контроль за работами на всех этапах берет на себя город. Сюда входят: планировка территории, проектирование, ввод в эксплуатацию и передача под заселение. Фонд реновации является застройщиком по проекту. Жилье в домах от «Московских кварталов» можно купить на этапе строительства по договору долевого участия, в готовых домах – по договору купли-продажи. Подробнее - на сайте москварталы.рф.