Ливень, грозу и шквалистый ветер прогнозируют в Москве 30 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 30 июля, с сохранением до 21:00 в отдельных районах Москвы ожидается ухудшение погодных условий, а именно дождь, гроза и шквалистый ветер. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС России.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21:00 30 июля в отдельных районах Москвы ожидается сильный дождь, местами ливень, гроза, ветер с порывами до 15 м/с», - говорится в сообщении.

Москвичей и гостей столицы просят быть предельно внимательными и осторожными: следить за своими детьми, обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными за рулем. В случае необходимости звоните по телефону «112».

Как KP.RU писал ранее, шестибальные пробки прогнозируются в Москве вечером в четверг, 30 июля. Об этом сообщают сотрудники столичного Дептранса. Водителям советуют пересесть на городской транспорт, а в особенности на метро.