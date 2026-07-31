На торги выставлено крупное помещение в Покровском-Стрешневе

Фото: Департамент города Москвы по конкурентной политике

Подробнее о коммерческом помещении в районе Покровское-Стрешнево, которое город выставил на торги, рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов:

«Просторные коммерческие помещения открывают большие возможности для инвесторов. В них размещают медицинские и спортивные учреждения, выставочные и арт-пространства, офисы. Помимо этого, помещения большой площади можно зонировать для ведения сразу нескольких проектов или сдачи в аренду. Один из таких объектов площадью 455,9 квадратного метра находится в районе Покровское-Стрешнево по адресу: улица Свободы, дом 2, в шаговой доступности от станции метро "Тушинская"».

Глава ведомства также отметил, что приобрести помещение можно на открытом электронном аукционе, подав заявку на участие до 12 августа. Участниками торгов могут стать как юридические, так и физические лица.

Помещение расположено на цокольном этаже и имеет отдельный вход. Аукцион состоится 21 августа на электронной площадке «Росэлторг». Желающим участвовать в нем необходимы регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись. Продавцом недвижимости выступает столичный Департамент городского имущества.

Город предлагает на торгах разное имущество. На Инвестиционном портале в разделе «Торги Москвы» можно ознакомиться со всеми данными о лотах, в том числе с фотографиями, документацией, условиями и формой продажи.

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