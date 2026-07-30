Девять лет исполнилось панде Диндин из Московского зоопарка. Фото: соцсети Московского зоопарка

В четверг, 30 июля, панде Диндин из Московского зоопарка исполнилось девять лет. Как сообщает пресс-служба столичного зоосада, вся эта неделя посвящена большим пандам.

Диндин в свои девять лет весит 125 кг при росте 160 см (на задних лапах), рассказывает гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она заботливая, активная и немного капризная мама.

«Мы для нее подготовили подарок: шезлонг из бамбука с зонтиком», - поделилась Акулова.

А уже завтра, 31 июля, свой второй юбилей, 10 лет, отмечает Жуи. Он крупнее Диндин: 138 кг и 175 см. И по характеру немного отличается от своей подруги - спокойнее, любит поспать и пожевать бамбук.

Как KP.RU писал ранее, капибары Малая (самка) и Кузьма (самец) из Московского зоопарка ждут детеныша. Однако есть определенные риски: будущие родители возрастные капибары. Малой - девять лет, а Кузьме - восемь.