Московские врачи спасли кошку, проглотившую 10 резинок и кусок проволоки Фото: Shutterstock.

Столичные ветеринары спасли трёхлетнюю кошку породы сфинкс по кличке Сафи, которая проглотила десять резинок для волос, кусок проволоки и нитки. Об этом сообщили в ГБУ «Мосветобъединение». Питомец поступил в Тушинскую ветеринарную клинику с полным отказом от еды и многократной рвотой, а УЗИ показало признаки механической непроходимости желудочно-кишечного тракта.

Хирург провёл операцию по вскрытию желудка и кишечника, в ходе которой извлёк все инородные предметы. Как пояснили специалисты, резинки для волос часто привлекают кошек из-за запаха хозяина, поэтому животные любят их жевать и нередко проглатывают. Сейчас Сафи восстанавливается после хирургического вмешательства и находится на амбулаторном лечении под наблюдением врачей.