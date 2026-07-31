Синоптик Тишковец: Выходные в Москве станут финалом массового купального сезона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Предстоящие выходные, 1 и 2 августа, станут в столице финалом массового купального сезона. Об этом в своём Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам синоптика, начало августа порадует идеальными метеоусловиями – солнечной и сухой погодой при температуре ночью от 13 до 16 градусов тепла, а днём – до плюс 29 градусов, что на 5 градусов выше климатической нормы.

Индекс ультрафиолета в последний раз подскочит до высоких 7 единиц, при которых ещё можно безопасно загорать, а температура воды в реках и озёрах Центральной России достигнет 18–23 градусов. В воскресенье характер погоды существенно не изменится – ожидается переменная облачность без осадков, и лишь вечером с приближением холодного фронта возможны кратковременные грозовые дожди. Температура днём прогреется до плюс 28–31 градуса.

Синоптик добавил, что август в Центральной России, за исключением первых пяти дней, жарким уже не будет. Среднемесячная температура ожидается в пределах климатической нормы с небольшим превышением в полградуса, а количество осадков составит около 78 миллиметров. Таким образом, эти выходные – последняя возможность насладиться по-летнему тёплой водой и солнцем.