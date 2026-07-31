Росстат совместно с Москвой провел первый цифровой опрос по обследованию рабочей силы

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Московскую часть опроса Росстата в рамках ежемесячного выборочного обследования рабочей силы впервые провели в онлайн-формате. Его площадкой был выбран электронный проект правительства Москвы «Активный гражданин». Обследование касалось пользователей, вошедших в выборочную совокупность Росстата, и имеющих полную и стандартную учетную запись на mos.ru.

«Традиционно опросы выборочного обследования рабочей силы проводят интервьюеры. Перевод таких опросов в цифровой формат – это не только существенное сокращение времени обработки данных, но и реальная польза для самих жителей», - пояснил заместитель руководителя Росстата Сергей Окладников.

Он назвал задачей ведомства изучение технических возможностей цифрового сбора и обработки данных, детализацию траектории дальнейшего развития, закрепленную Стратегией развития государственной статистики и Росстата до 2030 года, и распространение этой удобной практики на всю страну.

Выборочное обследование рабочей силы проводится ежемесячно во всех регионах России. Благодаря этому формируются данные о ситуации на рынке труда: численности и составе рабочей силы, уровне занятости, безработице и так далее.

В рамках обследования у жителей от 15 лет и старше собираются обезличенные сведения о наличии оплачиваемой работы или доходного занятия, участии в разных формах трудовой деятельности, поиске работы и так далее. Конфиденциальность сведений гарантируется. Затем на основе этих данных готовится статистическая информация, которая помогает оценить состояние рынка труда, занятость и безработицу.

Каждое домохозяйство, принимавшее участие в онлайн-исследовании и завершившее его, получило 4 тысячи баллов городской программы лояльности «Миллион призов» (подробнее об их использовании - в специальных категориях на ag-vmeste.ru).

«Специально для проведения этого обследования на платформе проекта «Активный гражданин» был реализован уникальный программный комплекс, учитывающий всю специфику выборочных статистических обследований. Эта разработка, безусловно, сняла существенную часть трудозатрат по переводу обследований Росстата в цифровой вид и имеет потенциал для дальнейшего тиражирования в других регионах страны», - подчеркнула заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Заммэра назвала важным то, что около 90% респондентов готовы участвовать в таких опросах в дальнейшем.

Как сообщила Багреева, в планах города продолжать совместную работу с Росстатом по совершенствованию подхода к проведению обследований в цифровом виде. Это позволит существенно сэкономить время их прохождения.