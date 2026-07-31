Ефимов: Город выделил почти 390 гектаров под МаИП в Новой Москве

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о выделенной городом земле под масштабные инвестиционные проекты (МаИП) в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО).

«Комплексный подход к освоению территорий Троицкого и Новомосковского административных округов в рамках МаИП позволяет не просто возводить отдельные здания, а формировать полноценные городские кварталы с широким спектром объектов, которые обеспечивают жителям округов доступ к качественным услугам и создают новые рабочие места. С 2018 года для этих целей город предоставил инвесторам и застройщикам 388,9 гектара земли», - отметил заммэра, подчеркнув, что часть проектов уже реализована.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, в районе Внуково появился современный промышленный технопарк общей площадью более 16 тысяч квадратных метров. В Коммунарке на Бачуринской улице инвестор построил, а затем передал городу школу, рассчитанную на 1,1 тысячи учеников, добавил заммэра.

На выделенной городом земле возведут спорткомплексы, учреждения культуры и образования, деловые комплексы, медицинские учреждения. Плюс к этому, для повышения транспортной доступности районов создадут элементы дорожной инфраструктуры. Особо важными для развития Новой Москвы являются МаИП промышленного назначения. Для строительства современных промышленных производств ТиНАО стал одной из ключевых территорий. В целом, там обеспечена реализация 12 МаИП, их площадь в совокупности составляет свыше 490 тысяч квадратных метров. Некоторые из них включат в состав промышленных кластеров. Благодаря проектам в таких кластерах создадут почти 50 тысяч новых рабочих мест.

В Градостроительном комплексе столицы отметили важную роль некоторых МаИП в развитии промышленного потенциала ТиНАО. Для этих проектов город обеспечивает необходимые земельные и инфраструктурные условия.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева назвала МаИП значимыми инвестиционными проектами, позволяющими осваивать свободные городские территории и повышать качество жизни москвичей.

«Их цели – увеличение числа рабочих мест, развитие инфраструктуры и рост инвестиций в экономику столицы. Одним из важных проектов, реализуемых сейчас в ТиНАО, является создание Центра инноваций и импортозамещения», - напомнила столичный министр, добавив, что инвестор получил для этого от города два участка площадью более 2 гектаров в Щербинке.